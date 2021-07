Paulo Gustavo e a irmã, Juliana Amaral - Reprodução

Paulo Gustavo e a irmã, Juliana AmaralReprodução

Publicado 30/07/2021 08:23 | Atualizado 30/07/2021 08:50

Rio - Juliana Amaral, irmã do humorista Paulo Gustavo, que faleceu em decorrência de complicações da covid-19 em maio, usou o Instagram para celebrar que ele tenha virado enredo de samba. No Carnaval de 2022, o ator vai ser o enredo da escola de samba São Clemente.

fotogaleria

Publicidade

"Viva, Tatau! Vai ser lindo, como ele merece. Obrigada, Renato Almeida, por todo carinho nos nossos bate-papos e pela parceria. Bora, São Clemente", escreveu Juliana. "Minha Vida É Uma Peça" vai ser o enredo da agremiação em 2022. Antes, eles anunciaram que seria "Ubuntu", mas decidiram trocar e homenagear o humorista que faleceu em maio deste ano.

Nesta semana, a São Clemente divulgou nas redes sociais que o trabalho vem sendo desenvolvido ao lado da família do ator, além de dizer que o filme "Minha Mãe é Uma Peça", a mãe, o marido e os filhos do humorista vão ter destaque no desfile.