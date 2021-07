Superliga organizará os desfiles da Intendente Magalhães - DIVULGAÇÃO

Publicado 26/07/2021 11:14

Rio - A recém-criada Superliga Carnavalesca do Brasil passará a organizar os desfiles da Intendente Magalhães a partir do próximo carnaval de 2022. A criação da liga foi oficializada na última semana, e terá sob seu guarda-chuva cerca de 56 agremiações que desfilam nas divisões inferiores do carnaval carioca - antigas Séries B, C, D e E.

A Superliga substituirá a Liesb (Liga Independente das Escolas de Samba do Brasil), que organizava o carnaval da Intendente. A diretoria, no entanto, seguirá a mesma.

"Precisamos sempre inovar para buscar o melhor. As escolas da Intendente são as que mais sofrem todos os anos com faltas de recursos e de estrutura. Não estamos medindo esforços para proporcionar o mais carnaval já visto naquela passarela. Podem aguardar um grande espetáculo em 2022", afirmou o presidente Clayton Ferreira.

O primeiro ato da Superliga deverá ser organizar os sorteios dos desfiles do carnaval de 2022 - a data ainda será divulgada.