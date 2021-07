Dona Generoza Araújo Soares, de 105 anos, venceu a covid-19 - Divulgação

Publicado 26/07/2021 09:53

Rio - Uma idosa de 105 anos recebeu alta do Centro de Covid na última sexta-feira (23), em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Na saída da unidade de saúde, Dona Generoza Araújo Soares carregava consigo seu documento de identidade, no qual revela a data de seu nascimento: 16/08/1915, embora familiares garantam que de fato, ela tenha 107 anos.

Dona Generoza havia dado entrada no Centro de Covid na quarta-feira (21) apresentando sintomas do novo coronavírus, além de um quadro de desconforto respiratório.

"A família nos procurou na quarta-feira, quando realizamos exames e ministramos a medicação. Ficou em observação por 48 horas e teve uma recuperação satisfatória", comenta o médico Lucas Teodoro, clínico geral.

Prestes a completar 106 anos no mês de agosto, Dona Generoza se despediu da unidade de saúde sob os aplausos dos profissionais, além do prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues, conhecido como Alfredão, Marcelo Ferreira, secretário Municipal de Saúde, demais autoridades e familiares.

O prefeito Alfredão a presenteou com um buquê de flores e escreveu uma mensagem para a paciente.

"Aproveito a oportunidade para agradecer aos médicos, enfermeiros, técnicos e demais funcionários pelo carinho com a Dona Generoza e pela forma como vocês vem tratando todos os demais pacientes. Vocês são os nossos heróis e heroínas. Peço a Deus que continuem abençoando esses profissionais e desejo uma excelente recuperação para a Dona Generoza", diz o prefeito.

O secretário Marcelo Ferreira também deixou sua mensagem para a paciente. "É um enorme privilégio poder chegar a essa idade, realmente, um presente divino. Faço minhas, as palavras do prefeito Alfredão, e desejo uma boa recuperação para a Dona Generoza, símbolo dessa luta contra o coronavírus. Quero aproveitar o ensejo para parabenizar aos profissionais da saúde, que vem lutando nessa guerra, na linha de frente. Vocês merecem todo o nosso respeito, admiração e consideração. Muito obrigado a todos vocês, que vem fazendo a diferença em nosso município".

Mais de 55 mil vacinas aplicadas

O município de Itaperuna aplicou 55.298 vacinas, até 23 de julho, entre primeira, segunda e única doses.

A programação de vacinação contra o covid-19 é feita de acordo com a quantidade de vacinas repassadas pelo Governo do Estado e respeitando os grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.