32ª DP (Taquara) - Divulgação/PCERJ

Publicado 26/07/2021 09:25 | Atualizado 26/07/2021 09:26

Rio - Policiais civis da 32ª DP (Taquara) prenderam em flagrante, na sexta-feira (23), três integrantes de uma quadrilha especializada em furtar instituições financeiras. Após informações do setor de inteligência da unidade policial, os agentes foram até um banco na Estrada dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, onde interceptaram e detiveram os criminosos. Com o trio, os agentes recuperaram cerca de R$ 15 mil furtados de uma agência bancária.

De acordo com as investigações, enquanto um integrante da quadrilha simula fazer uma transação na boca do caixa, que necessita que a funcionária saia do guichê, outro integrante a aborda durante o deslocamento e começa a fazer uma série de perguntas. Neste momento, com o caixa livre, o terceiro bandido se aproxima e realiza o furto, com o auxílio do primeiro comparsa.



As investigações prosseguem para identificar e capturar todos os integrantes da organização criminosa.