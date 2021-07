Rio deve receber 535 mil doses da vacina contra a covid-19 até quarta-feira - Divulgação

Rio deve receber 535 mil doses da vacina contra a covid-19 até quarta-feiraDivulgação

Publicado 26/07/2021 09:02

Rio - O Ministério da Saúde divulgou neste domingo novas previsões de distribuição de vacinas por todo país. O estado do Rio receberá nesta terça-feira 266.600 doses de CoronaVac e 91.400 doses de AstraZeneca. Na quarta, outras 177.840 doses da Pfizer serão entregues. Ao todo, serão 535.840 doses de imunizantes.

Enquanto essas doses não chegam, a aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 continua suspensa na cidade do Rio nesta segunda-feira. Apenas a segunda dose está confirmada para todos que estão dentro do prazo.

Publicidade

Em nota, a Secretária Municipal de Saúde (SMS) informou que o calendário de vacinação será retomado "assim que o Ministério da Saúde enviar a nova remessa de vacinas".

No Twitter, o prefeito Eduardo Paes criticou a pasta. "O senso de urgência do Ministério da Saúde chega a impressionar. Depois do dia todo cobrando a pauta de distribuição de parte das vacinas estocadas recebemos a previsão de entrega de pouca quantidade na terça, dia 27, e a maior quantidade na quarta, dia 28. Estamos falando de vidas!".

Publicidade

"As 14,5 milhões de doses em estoque no Ministério da Saúde, seriam suficientes para imunizar o estado do Rio de Janeiro todo. 61 PESSOAS morrem por dia no estado por covid-19 devido ainda não terem se vacinado. Nada pode ser mais urgente que esta distribuição!", acrescentou Soranz.

Publicidade

Segunda dose

Publicidade

A SMS informou que retirou 76.340 doses de AstraZeneca na central de distribuição do estado, no sábado (24), que já estavam reservadas para a segunda dose. "Os postos de vacinação da cidade do Rio continuarão atendendo as pessoas agendadas para tomar a segunda dose nos próximos dias", afirmou a pasta em comunicado.