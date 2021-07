Criminosos trocaram tiros com policiais no Estácio - REPRODUÇÃO TWITTER

Publicado 26/07/2021 07:03 | Atualizado 26/07/2021 08:40

Rio - Uma perseguição policial terminou com um suspeito morto e outro ferido na noite de domingo (25), no Estácio, região central do Rio. Segundo a Polícia Militar, um homem que voltava do trabalho em Santa Teresa foi rendido e teve o carro roubado pelos criminosos, que fugiram em direção à Cidade Nova. Ao chegarem na rua Salvador de Sá, na altura do Hospital Central da PM, encontraram policiais do 5º BPM (Praça da Harmonia) e do Bope.

O criminoso que conduzia o veículo roubado perdeu o controle durante a perseguição e capotou metros à frente, na rua Joaquim Palhares, na altura da estação de metrô do Estácio. Um suspeito morreu e outro ficou ferido. Ele foi socorrido ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.

Um revólver calibre 38 foi apreendido, e os policiais também conseguiram recuperar os objetos roubados. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A rua Joaquim Palhares chegou a ficar interditada no sentido Praça da Bandeira, no fim da noite, mas foi liberada horas depois.