Show de forró no Parque União - Reprodução/TV Globo

Show de forró no Parque UniãoReprodução/TV Globo

Publicado 26/07/2021 08:13 | Atualizado 26/07/2021 11:04

Rio - A praça do Parque União, no Complexo da Maré, foi mais um palco para aglomeração na cidade do Rio, durante a realização de um show de forró que começou na noite de domingo e durou até a manhã desta segunda-feira. Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver o local lotado e com a presença de DJs. O evento foi realizado próximo às margens da Avenida Brasil, via expressa mais importante da cidade.

Praça do parque união lotada pic.twitter.com/VaiQ34ReRP — P.u/parque união (@ParqueuniaoPu) July 26, 2021

Publicidade

A Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio também não ficou atrás. Bares lotados da Olegário Maciel tinham pessoas sem máscara e desrespeitando medidas de distanciamento social. Na Avenida Armando Lombardi, uma boate tentou burlar a fiscalização da Secretaria de Ordem Pública (Seop), mas acabou multada pela pasta. A Vittrinni lounge denunciada pelo DIA por promover um show do Dj Rennan da Penha e de um grupo de pagode no último dia 20 foi interditada neste domingo. Em imagens do estabelecimento foi possível ver a aglomeração no interior do local, com pista de dança e ambientes lotados.

A @SeopRJ e o @ivisa_RIO interditaram as boates Mandarim, no Jardim Botânico, e Vitrinni, na Barra da Tijuca. A ação foi realizada após trabalho do setor de inteligência da Seop e de denúncias enviadas pela população de que os locais realizavam eventos com aglomeração. pic.twitter.com/hisNA38qsI — Secretaria de Ordem Pública do Rio de Janeiro (@SeopRJ) July 25, 2021

A boate Mandarim, no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio também foi alvo da ação da Seop. Segundo a Secretaria, foi constatado que, após as fiscalizações, “os estabelecimentos seguiam infringindo as medidas de proteção à vida e os decretos vigentes”.



Breno Carnevalle, Secretário de Ordem Pública, esteve presente na ação e citou o uso do material utilizado para aplicar as multas. "Mesmo que não ocorram irregularidades no momento da fiscalização, as informações, fotos e vídeos recebidos posteriormente servem como fundamento para aplicação de multas e até interdição desses locais", destacou o chefe a pasta.



Ainda segundo a Seop, os dois estabelecimentos foram multados em R$15 mil cada um por infrações sanitárias constatadas pelos agentes. As duas boates foram interditados por tempo indeterminado pelo Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (Ivisa-Rio). A ação contou com apoio da Guarda Municipal. Até o fim da pandemia, as fiscalizações vão continuar por toda a cidade. A boate Mandarim, no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio também foi alvo da ação da Seop. Segundo a Secretaria, foi constatado que, após as fiscalizações, “os estabelecimentos seguiam infringindo as medidas de proteção à vida e os decretos vigentes”.Breno Carnevalle, Secretário de Ordem Pública, esteve presente na ação e citou o uso do material utilizado para aplicar as multas. "Mesmo que não ocorram irregularidades no momento da fiscalização, as informações, fotos e vídeos recebidos posteriormente servem como fundamento para aplicação de multas e até interdição desses locais", destacou o chefe a pasta.Ainda segundo a Seop, os dois estabelecimentos foram multados em R$15 mil cada um por infrações sanitárias constatadas pelos agentes. As duas boates foram interditados por tempo indeterminado pelo Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (Ivisa-Rio). A ação contou com apoio da Guarda Municipal. Até o fim da pandemia, as fiscalizações vão continuar por toda a cidade.

Publicidade

Baile na Serrinha

Na Serrinha um baile com traficantes também teve aglomeração e presença de criminosos com motos roubadas. as informações foram confirmadas pela Record Tv