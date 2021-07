Nicole Vitória dos Santos, de 16 anos, sumiu após embarcar em um carro de aplicativo, em Barra do Piraí, no Sul Fluminense - Arquivo Pessoal

Publicado 22/07/2021 14:24

A polícia realiza buscas para encontrar a adolescente Nicole Vitória Oliveira dos Santos, de 16 anos, que desapareceu, no último dia 21 de julho, após embarcar em um carro de aplicativo, em Barra do Piraí, no Sul Fluminense, em direção à cidade do Rio de Janeiro. A adolescente vestia calça jeans, casaco branco e tênis preto. Ela portava uma pequena mochila e o aparelho celular, que foi desligado.

Identificado durante investigações realizadas por agentes da 88ª DP (Barra do Piraí), o motorista do veículo confirmou ter feito o percurso com a jovem. Ele disse à família que a adolescente teria desembarcado em frente a uma passarela, na Avenida Brasil, na altura da Vila do João, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. Disse ainda que a adolescente só pagou parte da corrida, pois não cumpriu o combinado de quitar o restante na chegada ao destino.

A mãe da adolescente, a operadora de caixa Renata Paiva de Oliveira, de 39 anos, disse desconhecer os motivos da viagem da filha para o Rio de Janeiro. Segundo ela, Nicole é uma menina caseira, que nunca dormiu ou ficou fora de casa sem avisar, tampouco houve conflito familiar ou percebeu mudanças no comportamento da filha que motivasse uma suposta fuga.

“Eu e minha filha somos amigas, conversamos sobre todos os assuntos. Acho estranho o fato de ela sair de casa sem avisar ou não manter contato. Não houve nada que a levasse fugir, também não descobrimos nada em sua rede social que indicasse algum contato ou conversa sobre essa ida ao Rio de Janeiro. Estamos preocupados e apreensivos”, disse a mãe, que tem outros três filhos.

De acordo com policiais da 88ª DP (Barra do Piraí), o caso foi comunicado à delegacia de Bonsucesso (21ª DP), responsável pelas investigações na região do Complexo da Maré, que auxiliará nas buscas à adolescente. Informações sobre o paradeiro da Nicole podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (2253-1177) com total sigilo e garantia do anonimato.