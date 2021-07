119ª Delegacia de Polícia de Rio Bonito. - Foto: Sérgio Soares

119ª Delegacia de Polícia de Rio Bonito.Foto: Sérgio Soares

Publicado 26/07/2021 08:29

Rio - Um homem suspeito de gerenciar o tráfico de drogas no bairro Parque Andreia, em Rio Bonito, na Região Metropolitana do Rio, foi morto após troca de tiros com policiais militares na tarde deste domingo (26).

De acordo com informações iniciais, um grupo armado teria atacado um policial militar que visitava familiares na região.

Publicidade

PMs do 35º BPM (Itaboraí) e do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) foram acionados e deram apoio ao colega de farda. Com a chegada dos policiais, houve novo confronto e o bando conseguiu fugir entrando em uma área de mata fechada.

Um suspeito foi baleado e acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no local. Com ele os policiais apreenderam um revólver calibre 38.

Publicidade

A ocorrência foi registrada na 119º (Rio Bonito). De acordo com os agentes que realizaram a ocorrência, o suspeito já tinha passagem pelo sistema prisional e era procurado por tráfico de drogas.

Publicidade

Após familiares comparecer a este Posto rodoviário pedindo auxílio para o CB FIGUEIREDO ( DA UPP BOREL) que estaria trocando tiros com meliante no bairro Parque Andreia, essa guarnição PROCEDEU em auxílio ao polícial e no local após a chegada da guarnição os meliantes evadiram-se para uma área de mata, e chegou as guarnições da 3°Cia do 35° BPM e juntamente as equipes bateram o local e após um cerco tático guarnições baterem de frente com os meliantes e ouve nova troca de tiros, três indivíduos fugiram cada um com uma arma na mão e após cessar os disparos guarnição encontrou numa zona de mata um indivíduo caído ao solo( que posteriormente) soube que era o nacional de nome Cleiton chefe do tráfico local, foi arrecadado ao lado do corpo um revólver calibre 38.

Equipes na 119 DP apresentando a ocorrência e equipe do 35°BPm no local do óbito para preservação do local para perícia.