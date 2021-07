Ycaro Miguel Sigilião dos Santos morreu vítima de bala perdida em Barra Mansa - Reprodução/Facebook

Ycaro Miguel Sigilião dos Santos morreu vítima de bala perdida em Barra MansaReprodução/Facebook

Publicado 26/07/2021 08:51 | Atualizado 26/07/2021 09:16

Rio - O menino Ycaro Miguel Sigilião dos Santos, de dois anos, morto após ser atingido por uma bala perdida em Barra Mansa, foi enterrado na tarde de domingo (25) no cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda. Ycaro brincava com outras crianças na rua quando foi atingido pelos tiros. O autor do crime tinha a intenção de ferir um jovem de 21 anos que estava na rua, mas acertou também a criança. A 90ª DP (Barra Mansa) investiga o caso e tenta localizar o criminoso.

Segundo testemunhas, o suspeito chegou em um carro na Rua Geraldo de Paula e atirou contra Anderson Leite Antero Miranda, de 21 anos. No entanto, o garoto Ycaro Miguel acabou sendo acertado por um dos tiros. Em uma publicação no Facebook, a avó de Ycaro Miguel, Andreia Sigilião, escreveu que ele brincava com outras crianças na rua no momento em que foi atingido.

Publicidade

A criança foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de Barra Mansa. Em nota, a unidade de saúde informou que Ycaro Miguel chegou ao hospital com parada cardíaca e foi realizado procedimento para reversão do quadro. Porém, o menino não resistiu e faleceu ainda na noite de sábado, às 20h57, ainda segundo a Santa Casa.

Em comunicado, a Polícia Militar disse que, na noite de sábado, 24, policiais do 28ºBPM foram acionados para a Rua Geraldo de Paula, no bairro Paraíso, em Barra Mansa, para verificar disparos de arma de fogo. No local, conforme a PM, a equipe foi informada de que duas pessoas teriam sido feridas por disparos de arma de fogo, sendo socorridas por familiares à Santa Casa de Barra Mansa e ao Posto de Saúde Cais do Conforto. Buscas foram realizadas na região, porém o criminoso não foi encontrado até a tarde deste domingo.