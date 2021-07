O fato ocorreu em 2011 e causou comoção na cidade - Internet

Publicado 26/07/2021 08:43

Rio - Policiais civis da 118ª DP (Araruama) prenderam um homem acusado de estuprar sua enteada. O fato ocorreu em 2011 e causou comoção na cidade.

A partir da denúncia de que um foragido da Justiça estaria escondido na casa de parentes, no município de Bom Jesus do Itabapoana, Região Noroeste, os agentes foram até o local para verificar as informações. Após monitoramento, os policiais prenderam o homem.

A ação aconteceu na quinta-feira (22). Ele foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.