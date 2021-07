Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro - Divulgação/Arquivo

Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de JaneiroDivulgação/Arquivo

Publicado 26/07/2021 09:08

Rio - Um ex-policial militar foi hospitalizado, na noite deste domingo (25), após ser esfaqueado em São Gonçalo. A vítima, de 39 anos, foi atacada por uma mulher grávida, segundo a polícia.

De acordo com informações, o ex-PM foi até a casa da mulher, no bairro Marambaia, que está grávida dele. No local, houve um desentendimento entre eles e o homem acabou atacado por ela. A facada pegou na mão e a vítima conseguiu dirigir até o hospital, onde buscou atendimento médico.

Publicidade

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) esteve no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), onde constatou que a vítima de arma branca era um ex-policial.

Após alta, o homem registrou o caso na 74ª DP (Alcântara), que vai investigar as circunstância das agressões.