Ambulante é agredido na Zona Sul, Guarda Municipal alega que agente teve o braço quebrado pelo homemReprodução

Publicado 26/07/2021 09:19 | Atualizado 26/07/2021 10:11

Rio - O jornalista Guga Noblat divulgou em suas redes sociais um vídeo de um ambulante ferido após uma confusão com agentes da Guarda Municipal, em Ipanema, na Zona Sul do Rio, neste domingo. Nas imagens, os agentes apontam um teaser para o homem que aparece com o rosto e o braço ensanguentados. Em um dado momento, é possível ouvir Noblat falando com os guardas "não vai dar choque".

Testemunhei a Guarda Municipal do Rio espancando um trabalhador ambulante que vende mate em Ipanema. Covardes, de tão errados ainda fugiram no fim com a pochete e celular dele. pic.twitter.com/Qi09LibmW0 — GugaNoblat (@GugaNoblat) July 25, 2021 Ainda segundo o jornalista, o ambulante precisou de atendimento no Hospital Miguel Couto, na Gávea, na Zona Sul do Rio. Mais tarde, um dos guardas que participaram da ação apareceu na unidade alegando ter tido o braço quebrado. Ainda segundo o jornalista, o ambulante precisou de atendimento no Hospital Miguel Couto, na Gávea, na Zona Sul do Rio. Mais tarde, um dos guardas que participaram da ação apareceu na unidade alegando ter tido o braço quebrado.

O Guarda Municipal que na imagem abaixo está com um braço empurrando o André e no outro uma arma de choque apontada para o ambulante, apareceu 1hora depois no hospital Miguel Couto dizendo ter quebrado o braço. E quer prender o ambulante. É o cúmulo da injustiça. pic.twitter.com/yNjBjyIwF5 — GugaNoblat (@GugaNoblat) July 26, 2021 Questionada, a Guarda Municipal alegou que de acordo com relato dos agentes, a ocorrência teve início na Avenida Vieira Souto ao abordarem suspeitos de praticarem furto. Durante a ação, o ambulante teria se envolvido e "começou a ofender os agentes e a incitar a população contra a equipe, tendo fugido em seguida para a Rua Visconde de Pirajá. Ainda de acordo com os agentes, no local, ele resistiu a abordagem e houve luta corporal com os guardas. Em seguida, ele fugiu para a Rua Joana Angélica, onde o vídeo foi gravado por cidadãos", disse a corporação. Questionada, a Guarda Municipal alegou que de acordo com relato dos agentes, a ocorrência teve início na Avenida Vieira Souto ao abordarem suspeitos de praticarem furto. Durante a ação, o ambulante teria se envolvido e "começou a ofender os agentes e a incitar a população contra a equipe, tendo fugido em seguida para a Rua Visconde de Pirajá. Ainda de acordo com os agentes, no local, ele resistiu a abordagem e houve luta corporal com os guardas. Em seguida, ele fugiu para a Rua Joana Angélica, onde o vídeo foi gravado por cidadãos", disse a corporação.

Ainda segundo a Guarda Municipal, um dos agentes teve lesão grave no braço e recebeu atendimento médico. O caso foi registrado na 14ªDP como lesão corporal. Nas redes sociais, o jornalista flagrou o momento do atendimento médico.

O Guarda q disse ter quebrado o braço está numa boa no hospital Miguel Couto usando o braço normalmente. Como pode ser visto no vídeo, ele usou os braços p agredir o ambulante e qnd perguntei pq batiam nele um dos guardas disse “que ele tinha TENTADO nos agredir”. Mentira braba! pic.twitter.com/JxlKlOD58h — GugaNoblat (@GugaNoblat) July 26, 2021