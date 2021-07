Carro-forte tomba na Linha Amarela e causa retenção no sentido Barra | Rio de Janeiro | O Dia

Carro-forte tombou na Linha Amarela - REPRODUÇÃO TWITTER

Carro-forte tombou na Linha AmarelaREPRODUÇÃO TWITTER

Publicado 26/07/2021 09:34

Rio - Um carro-forte tombou na pista da Linha Amarela, sentido Barra da Tijuca, na manhã desta segunda-feira (26). O acidente foi na altura da avenida Geremário Dantas, na Freguesia. Funcionários da Lamsa e policiais militares atuam no local.

O acidente ocupa duas faixas da pista sentido Barra, e já causa retenções na Linha Amarela.



Publicidade

LINHA AMARELA | SENTIDO BARRA: caminhão tombado ocupa duas faixas da pista na altura da av. Geremário Dantas, na Freguesia. LAMSA e Polícia Militar no local. Retenções no trecho.



Indo para a Barra? Prefira o Alto da Boa Vista ou a Lagoa-Barra.#viasexpressas pic.twitter.com/qajqu6I0Tw — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) July 26, 2021

Na Linha Vermelha, um acidente com um carro e duas motocicletas ocupa uma faixa da pista na altura da Ilha do Fundão, sentido Centro. Já há retenção desde Vigário Geral. Mais cedo, um carro capotou na via.

Publicidade

Na BR-101, na altura do km 312, em São Gonçalo, um acidente ocorrido no início da manhã ainda causa retenção de 5 km na pista sentido Rio de Janeiro. Uma das faixas chegou a ser interditada para a retirada dos veículos envolvidos no acidente.

Atualização:



As faixas estão liberadas no km 312, em São Gonçalo, na pista sentido Rio de Janeiro



No momento, há 5 km de retenção no local



Tráfego normal no restante da @Arteris_AFL https://t.co/JrP4UqVfYI — Arteris Fluminense (@Arteris_AFL) July 26, 2021

Publicidade