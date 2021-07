Adolescente é assassinado a tiros em São Francisco de Itabapoana, no interior do Estado do Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 26/07/2021 10:27

Rio - Um adolescente de 14 anos foi morto a tiros na noite deste domingo (25) em São Francisco de Itabapoana, no Norte do Rio de Janeiro. O menino, que não teve o nome divulgado, foi encontrado na região conhecida como Estrada Lagoa Feia, no bairro Lagoa Feia.

Testemunhas relataram à polícia que o jovem pode ter sido morto por engano. A vítima estava em uma motocicleta, quando homens armados em um carro não identificado passaram atirando contra ele. A vítima perdeu a direção da moto e acabou colidindo em um poste.

De acordo com a polícia, uma equipe do 8º BPM ( Campos dos Goytacazes) esteve no local e constatou o óbito. A perícia local foi feita pela Polícia Civil, que identificou perfurações no corpo do menor.

A ocorrência foi registrada na 147ª DP (São Francisco de Itabapoana). A polícia vai analisar imagens de circuito de segurança para tentar identificar os autores dos disparos.