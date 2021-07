Estação passaria a se chamar "Jardim de Alah - Paulo Gustavo" - Imagem Arquivo

Estação passaria a se chamar "Jardim de Alah - Paulo Gustavo"Imagem Arquivo

Publicado 30/07/2021 10:23 | Atualizado 30/07/2021 11:08

Rio - A São Clemente, escola de samba do Grupo Especial do Rio, vai homenagear o humorista Paulo Gustavo no Carnaval 2022. A agremiação divulgou, nesta quinta-feira, a sinopse que levará para a avenida sobre o ator, que faleceu em decorrência de complicações da covid-19. Anteriormente, a escola havia divulgado que o enredo seria intitulado de "Ubuntu", mas decidiu fazer alteração após o falecimento do artista em maio.

fotogaleria

Publicidade

"Minha Vida É Uma Peça" vai ser o título do enredo da agremiação em 2022, fazendo alusão ao filme "Minha Mãe é Uma Peça". A sinopse, que é assinada pela Família Clementiana e pelo Povo Brasileiro Fã de Paulo Gustavo, é dividida em cinco partes: o céu de PG, Hermínia Amaral, Flecha do cupido, Bondedazamiga e "D" de Diva Déa, Dulce, Diversidade.

A escola vai trazer a personalidade do ator e humorista que conquistou o Brasil logo no início do desfile. Em seguida, vai falar sobre a dona Hermínia, personagem usada por Paulo Gustavo no desfile de 2013 da agremiação e a mais famosa criada por ele.

Publicidade

A terceira parte fala sobre a relação de amor com o marido, o médio Thales Bretas, que gerou dois filhos, os pequenos Gael e Romeu. Em seguida, aborda o lado amigável e fiel do artista e termina com homenagem à Déa Lúcia, mãe e inspiradora do artista. Na última parte, também será falado sobre diversidade, tema o qual Paulo Gustavo abordava em seus trabalhos com frequência.

Confira a sinopse completa:

Publicidade

Aprovação da família