Fafá é o mestre de bateria da Grande RioDivulgação

Publicado 29/07/2021 11:38 | Atualizado 29/07/2021 11:41

Rio - Vice-campeã do último carnaval, a Acadêmicos do Grande Rio vai retomar, no dia 10 de agosto, às 20h, seus ensaios de bateria. A decisão da volta das atividades levou em consideração o avanço no calendário de vacinação contra covid-19.

Para Fafá, comandante dos ritmistas, a felicidade em voltar aos treinos é muito grande. Segundo ele, poder retornar depois de tanto tempo afastado significa muito mais do que aprimorar as habilidades. “Muita gente pode pensar que são apenas ensaios, mas esses encontros significam para nós uma verdadeira terapia, onde revemos os amigos e nos aliviamos do estresse do cotidiano”, comenta Fabricio Machado.

O líder dos ritmistas da Grande Rio explica também a decisão de começar os ensaios somente agora: “Estamos iniciando os ensaios um pouco depois do habitual. Normalmente, isso aconteceria no começo de junho, mas esse atraso de dois meses estava previsto dentro do nosso calendário, porque estávamos aguardando que a vacinação avançasse para abranger a faixa etária de 30 a 40 anos, com o objetivo de que tivéssemos um número ainda maior de componentes imunizados”.

No entanto, há a consciência de que não é a hora de dar um passo além do que o momento permite. Por isso, Fabrício pede todo o cuidado possível aos ritmistas. O uso de máscaras na quadra será obrigatório tanto para quem for tocar quanto para quem, eventualmente, estiver no local.