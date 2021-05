Tati Minerato é a nova rainha de bateria da Porto da Pedra

Rio - Tati Minerato é a nova rainha de bateria da escola de samba Unidos do Porto da Pedra. A beldade estreou no Carnaval à frente da bateria da Gaviões da Fiel, em 2008, e em 2019, fez sua primeira participação no Carnaval carioca, como musa da Vila Isabel.

"Estou muito feliz de agora fazer parte da família Tigre. É uma honra representar o pavilhão e a bateria Ritmo Feroz, do Mestre Pablo. Podem esperar uma Rainha dedicada e comprometida em representar a altura a comunidade da Porto da Pedra", garantiu.

Relatar erro