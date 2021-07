Nilza Dória era baluarte da Mangueira - Divulgação

Publicado 28/07/2021 17:10

Rio - A Estação Primeira de Mangueira perdeu, nesta quarta-feira (28), a baluarte Nilza Dória. Ela tinha 85 anos. A causa do falecimento não foi divulgada.

Além do título de baluarte, Nilza Dória foi responsável pela Ala Aliados durante muitos anos.



O presidente da Verde e Rosa, Elias Riche, lamentou o falecimento da sambista em nota divulgada nas redes sociais da escola. "Sempre alegre e presente em todas as atividades da Estação Primeira, ela era muito amada por todos e deixará saudades. Será difícil retornar ao Palácio do Samba para nossos ensaios e não encontrar sua alegria marcante. Deixo aqui meu abraço ao seu marido Édio, filhos, netos, bisnetos e amigos".