Rafa Kalimann - Reprodução

Rafa KalimannReprodução

Publicado 29/07/2021 21:16 | Atualizado 29/07/2021 21:18

Rafa Kalimann subiu a temperatura do feed dos seguidores, nesta quinta-feira, ao publicar fotos em um momento de relaxamento.



fotogaleria

Publicidade

Com um biquíni cor de rosa, a ex-participante do "Big Brother Brasil 20" surgiu em uma banheira de hidromassagem.

Na legenda das imagens, Rafa apenas escreveu "tbt", isso quer dizer que as fotos foram tiradas em um momento passado. Mas, as palavras que a influencer poupou, os seguidores disseram, nos comentários da publicação.

Publicidade

"Que mulher perfeita", "Linda" e "Cada dia mais perfeita", foram alguns dos comentários recebidos por Rafa.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RAFA KALIMANN (@rafakalimann)

Publicidade

Pelos Stories, do Instagram, Rafa publicou uma série de vídeos, em forma de desabafo, e explicando que a renovação de seu contrato se deveu a seu talento.

Publicidade

"As pessoas criam uma mentira e acreditam nela. Essa matéria não se limita só a mim. Essa matéria diz muito como a sociedade nos coloca como mulheres diante dela. Como descredibilizam o esforço, a dedicação, o trabalho duro e suado que a gente tem para conquistar as nossas coisas, o nosso espaço. Nos rotulam, nos diminuem, como amantes, pivôs de separação, interesseira. Foi o homem que deu. Ficou com alguém para conquistar alguma coisa. Está ultrapassado colocar a mulher nesse lugar", disse.