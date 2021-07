Luciano Szafir - Reprodução internet

Publicado 29/07/2021 18:20

Rio - O ator Luciano Szafir surgiu nas redes sociais na tarde desta quinta-feira (29) para agradecer todo o apoio que recebeu enquanto esteve internado por causa da Covid-19.

fotogaleria

Szafir contraiu o coronavírus pela segunda vez e contou, através de um vídeo, que a recuperação está sendo lenta. "Estou em casa, no meu quarto dia e extremamente feliz. Estou fazendo meus exercícios, estou em recuperação e ela é lenta, é um dia de cada vez", disse o pai de Sasha.

Luciano Szafir aproveitou para agredecer todo carinho que recebeu e citou o sofrimento da família durante o momento em que esteve internado em um hospital do Rio de Janeiro. "Estou fazendo esse vídeo para agradecer cada um de vocês, os pensamentos positivos. Agradecer principalmente a Deus, que me deu uma segunda chance. Agradecer minha família, que sofreu bastante nesse processo. Minha mulher, meus filhos, minha mãe, meus irmãos. Agradecer todos na linha de frente do covid, que trabalham com tanto amor por todos nós. Muito obrigado de coração", completou.

Veja vídeo: