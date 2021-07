Tília fez críticas ao presidente Bolsonaro em vídeo publicado nas redes sociais - Reprodução

Tília fez críticas ao presidente Bolsonaro em vídeo publicado nas redes sociaisReprodução

Publicado 29/07/2021 16:25 | Atualizado 29/07/2021 16:36

Rio - A cantora Tília dividiu opiniões de seus seguidores com um vídeo compartilhado em seu Instagram, na última quarta-feira (29). A artista de 18 anos está em Los Angeles, nos EUA, para aprender inglês e se surpreendeu ao encontrar um motorista de aplicativo que demonstrou estar ciente da má gestão do governo federal durante a pandemia do coronavírus.

fotogaleria

Publicidade

“Você sabe o nome do meu presidente? Meu Deus. Você gosta do Bolsonaro? Eu não gosto do Bolsonaro”, disparou Tília, em inglês. “Eu não sei sobre ele. Sei que a maioria dos brasileiros odeia ele. Sei que nesse período de pandemia ele não fez coisas inteligentes”, afirmou o motorista. “Sim, ele é maluco”, completou a artista.

A publicação gerou reações diferentes entre os seguidores da cantora, que é filha de Dennis DJ com a empresária Kamilla Fialho. "Tão desnecessário isso", opinou uma internauta. "Ótimo diálogo", elogiou outra.

Publicidade

Confira a publicação: