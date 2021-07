Cleo - Reprodução

Cleo Reprodução

Publicado 29/07/2021 15:10 | Atualizado 29/07/2021 15:15

Cleo embelezou o feed do Instagram dos seguidores nesta quinta-feira. Na imagem, Cleo surge com um biquíni com estampa de oncinha em um ensaio para lá de conceitual.

fotogaleria

Publicidade

Com estética dos anos 90, Cleo usou, além do biquíni, botas com estampa de leopardo e tranças, além de uma maquiagem bem marcante.

"Você vai me ouvir rugir", escreveu Cleo, em inglês, na legenda das imagens.

Publicidade