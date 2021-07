MC João comemora medalha de prata conquistada por Rebeca Andrade nos Jogos Olímpicos em Tóquio - Reprodução/Instagram

Publicado 29/07/2021 13:49 | Atualizado 29/07/2021 13:56

O funkeiro filmou e postou nos Stories toda a apresentação de Rebeca Andrade. A ginasta escolheu uma versão instrumental da música para a competição e, além de trazer uma medalha para o Brasil, ainda levou o funk para Tóquio.

"Medalha de prata com gosto de ouro. Para cima guerreira, parabéns", comemorou MC João no Stories. O funkeiro ainda disse estar feliz com o sucesso que a "Baile de Favela" ainda está fazendo anos após o lançamento e graças a Rebeca. "Vitória para o funk e vitória para nós", finaliza.