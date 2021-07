Astrid Fontenelle e o filho, Gabriel - Reprodução/Instagram

Rio - Gabriel, filho de Astrid Fontenelle, sofreu racismo. A mãe foi nas redes sociais denunciar o acontecimento lamentável nas redes sociais e falou como se revoltou. Durante viagem da família na Bahia, o jovem de 13 anos foi 'confundido' com um funcionário do hotel por uma turista.

A jornalista usou o Instagram para falar da situação. "Meu sol, minha lua! Meu menino anjo. Minha estrela. Garoto de bom coração, adorável, amigo dos amigos. Por ele viro bicho! E desviro para acolhê-lo", disse.

Apresentadora do 'Saia Justa', Astrid contou que eles estavam na praia, quando uma das hóspedes 'confundiu' Gabriel com um dos atendentes. "Pediu um colchonete para ele. Mandei ela buscar no quiosque, ela ficou com cara de espanto, do tipo: 'como?'. Na testa escrito: 'mas ele não trabalha aqui?'", escreveu.

Astrid disse que o jovem ficou desnorteado e triste, e que ela ficou revoltada com o episódio. Para ela, foi mais um caso de racismo estrutural. "Sim, na cabeça dessa certamente basta ser preto pra ser o serviçal e aí está o racismo estrutural que gente como a tal senhora não quer entender. Me disse que 'era coisa da minha cabeça', falou que eu tava dando show porque era artista", disse.

"Nada disso. Sou uma mulher bem informada que, além de não ser racista, sou antirracista! Esse é meu compromisso. Com meu filho e com qualquer outra pessoa preta", disse.

"No final, pediu desculpas pra ele. E eu ofereci um presente: o livro que estou lendo: 'Escravidão', do Laurentino Gomes. Ela não aceitou", contou Astrid, que finalizou dizendo: "Mas ainda bem que aconteceu comigo ao lado dele. Temos um longo caminho pela frente".

