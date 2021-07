Juliette Freire - Reprodução/Instagram

Juliette FreireReprodução/Instagram

Publicado 29/07/2021 15:27 | Atualizado 29/07/2021 15:32

Rio - Juliette Freire compartilhou um momento nostálgico com seus fãs, nesta quinta-feira (29). A vencedora do "BBB21" compartilhou uma foto tirada no hotel, momentos antes de ser confinada no reality show, e refletiu sobre o que se passava em sua cabeça antes de conquistar todo o sucesso que tem hoje.

fotogaleria

Publicidade

"Ah, se essa menina soubesse tudo que ia acontecer esse ano...Tbt do hotel, antes do confinamento", escreveu na legenda da publicação no Instagram. Nos Stories, a influenciadora continua sua reflexão: "Fiquei pensando o que se passava na minha cabeça durante aquela foto e era só expectativa, era frio na barriga, era medo de não ser aprovada", contou.

"Ao mesmo tempo [era] indecisão, 'será que é isso mesmo que eu quero pra minha vida?' ou 'será que é o que Deus quer pra mim?'", continuou Juliette. "Se eu soubesse de tudo que ia acontecer, eu teria me preparado mais pra ficar menos assustada", brincou a paraibana.

Publicidade

Confira a publicação: