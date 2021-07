Bella Falconi - Reprodução/Instagram

Publicado 29/07/2021 14:52

Rio - Bella Falconi fez uma revelação inusitada, nesta quinta-feira (29), sobre o período em que viveu nos EUA, em 2007. A modela contou que decorou sua casa com móveis encontrados no lixo de um condomínio, explicando que a prática de reutilizar objetos é comum para os norte-americanos.

"Catava lixo aos finais de semana. Eles têm essa cultura, deixam lá porque sabem que outras pessoas pegam, e eu era essa pessoa. Nada combinava na minha casa, mas eu amava", brincou, em entrevista ao programa "Sensacional".

A influenciadora e nutricionista também falou sobre seus hábitos alimentares antes de descobrir uma gordura no fígado há 10 anos atrás. "Tomava litros de refrigerante, comia donuts e hambúrguer. Comia o que estivesse na minha frente. Aquilo me chocou, associei com os meus hábitos", explicou.