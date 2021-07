Giovanna Antonelli - Globo/Victor Pollak

Giovanna AntonelliGlobo/Victor Pollak

Por O Dia

Publicado 10/07/2021 19:06 | Atualizado 10/07/2021 19:07

Giovanna Antonelli revelou que adquiriu um hábito diferente enquanto pratica corrida na praia. A atriz contou, pelas redes sociais, que se acostumou a recolher o lixo do local enquanto faz exercício.

fotogaleria

Publicidade

No Instagram, Giovanna publicou um vídeo no qual aparece correndo com um saco de lixo na mão. "Criei esse hábito nas minhas corridinhas, vou com uma sacola pra recolher lixo no caminho! Dá uma alegria danada cuidar do que é nosso. Uma dica pra quem também curte exercício ao ar livre! Sábado também é dia! Hein!", escreveu Giovanna na legenda da publicação.









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Antonelli (@giovannaantonelli)