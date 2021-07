Fernanda Lima - Reprodução

Publicado 10/07/2021 18:06 | Atualizado 10/07/2021 18:09

Fernanda Lima fez uma revelação para Rodrigo Hilbert durante o "Bem Juntinhos", programa que o casal apresenta no GNT. Na atração, a apresentadora revelou que, às vezes, tem sonhos eróticos com outros homens, sem a participação do marido.

Mas, calma lá, para tudo há uma explicação. Segundo Fernanda, os sonhos chegam em uma determinada ocasião, quando o casal não consegue concluir o sexo. "Uma vez eu falei para ele que de noite, às vezes, a gente ameaça [começar] a namorar, e quase na maioria das vezes a gente é interrompido pelas crianças, e fica meio aquela frustração. E eu vou dormir de noite, eu sonho e não necessariamente com ele. Aí acabou, né?", explicou a apresentadora.

"Esse não necessariamente com ele é que é complicado. Mas tá tudo certo, nem me diz, não precisa me contar", respondeu Rodrigo.

Fernanda também contou que Rodrigo já sonhou que ela o traia algumas vezes. "Isso ele faz também, chega às vezes no café da manhã, não me olha muito, eu pergunto o que foi, e ele fala assim: 'Eu tive um sonho e não quero falar contigo'", contou a apresentadora.