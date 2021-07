Nicole Bahls - Reprodução

Publicado 29/07/2021 16:16 | Atualizado 29/07/2021 16:18

Nicole Bahls terminou o casamento e três anos com Marcelo Bimbi e essa separação não para de dar o que falar. Após boatos de que o modelo teria traído a ex com a influenciadora Maryllia Gabriela, Nicole gravou um vídeo ironizando a suposta traição.

A modelo publicou um vídeo fazendo uma dancinha. No post, ela faz uma coreografia para a música "Chama pelo apelido" de DJ Enzo Único com DJ TI de Guadalupe. Nicole dançou apenas o refrão, que diz: "Chama o teu vulgo malvadão. Vai, vai, malvadão".



O que realmente chamou atenção foi um passo de dança inusitado da ex-participante de "A Fazenda". Nicole Bahls colocou dos dois dedos no alto da cabeça, como se estivesse com chifres. Os seguidores entenderam logo como ironia ao suposto chifre que Bimbi colocou na ex.



