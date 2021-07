Luisa Mell - Reprodução

Luisa MellReprodução

Publicado 29/07/2021 15:51 | Atualizado 29/07/2021 15:54

Luisa Mell usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para dar aquele up na autoestima. Recém-separada, a ativista publicou uma série de fotos com um look ousado e foi bem honesta na legenda da postagem.

fotogaleria

Publicidade

"Oi gente! Sim, postei porque tô precisando de biscoito! Preciso levantar minha autoestima e minha equipe maravilhosa ajudou muito", escreveu Luisa.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luisa mell (@luisamell)

Publicidade

Recentemente, a ativista fez um desabafo após passar por uma lipoaspiração sem sua autorização. "Sempre tive tanta força pra lutar pelos outros, mas quando a violência foi contra mim, me senti fraca. Nunca imaginei. Me calei, fui calada. Está sendo muito difícil, mas resolvi vir aqui depois de tantas mensagens lindas... Vocês não tem noção de como isso está me ajudando. É um processo, mas as cicatrizes me envergonham, não tenho coragem de mostrar, elas me causam dores no corpo e alma, às vezes elas são mais difíceis de cicatrizar", disse.

Inicialmente, Luisa faria apenas um laser novo com o dermatologista, mas o médico decidiu fazer uma lipo nas axilas da ativista sem comunicá-la.

Publicidade

"Depois de tudo isso que passei, eu me abandonei. Parei de me olhar no espelho praticamente, de me cuidar. Toda vez que me olho eu ainda choro, quando vejo meu corpo. Mas resolvi lutar e voltar a ter um ritual de beleza. Estou pesando 47 quilos, parei de fazer ginástica, parei de passar cremes no rosto, parei com ritual de beleza, mas estou retomando hoje depois de tanto apoio de vocês... Estamos aí juntas para nós nunca nos calarmos. Estou tentando a voltar a me amar... Eu só percebi que estava no buraco nesse spa, que fui me ligando que não estava me comendo, me arrumando, passando cremes", continuou.