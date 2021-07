Simone e Zaya - reprodução do instagram

Publicado 29/07/2021 21:45 | Atualizado 29/07/2021 21:46

Simone, da dupla com Simaria, atualizou seu canal no YouTube com um vídeo mostrando o quarto da filha Zaya, de cinco meses. O cômodo fica na nova mansão da cantora, em Fortaleza. Durante o vídeo, a artista explica que vendeu o antigo imóvel por ser muito grande.

"A casa de São Paulo também é uma casa grande e aí, por esse motivo, nós decidimos vender. Peguei uma menor no mesmo condomínio. Aqui em Fortaleza acabava que eu venho pouco, no máximo duas vezes por ano por conta da demanda de trabalhos que eu tenho em São Paulo", explica.

A decoração do quarto é em tons bege e rosa claro, com papel de parede com estampa de flores. Há também, espalhados pelo cômodo, diversos objetos personalizados com o nome da menina. O que mais chama atenção é uma cama de casal grande no meio do quarto. "Quando eu venho com a Zaya dormir aqui com ela, eu gosto de ter um canto para mim, eu pedi para colocar a cama grande para que me atendesse", explicou a cantora.

