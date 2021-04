Viih Tube toma primeiro banho no quarto do líder reprodução da TV Globo

Publicado 04/04/2021 20:46

Rio - Neste domingo, Viih Tube tomou o seu primeiro banho desde que se tornou líder, na manhã da última sexta-feira, 02, numa prova de resistência em que precisou dançar por horas. Ela comentou com outros brothers que, mesmo depois da festa do último sábado, 03, ainda estava sem tomar banho e aproveitou para usar o banheiro do quarto da liderança. No almoço de hoje, em conversa com João e Camilla, ela disse ainda não ter experimentado o chuveiro do líder. "Não tomei banho ainda desde que fui líder", disse Viih. João, que já foi líder, comentou que o banheiro do quarto é ótimo: "Parece que você está em casa".

fotogaleria

A youtuber disse já ter esquecido que havia banheiro no quarto do líder e João aconselhou a amiga a tomar banho logo, antes que a produção fechasse a área externa para preparar a prova bate e volta desta noite. Quando há manutenção externa para festas e prova bate e volta, nenhum brother ou sister pode ficar no quarto do líder. Viih seguiu o conselho e tomou seu primeiro banho no quarto do líder, mas sem lavar o cabelo.