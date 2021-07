Simone Biles - AFP

28/07/2021

Japão - Maior estrela da ginástica mundial, Simone Biles não disputará a final do individual geral das Olimpíadas de Tóquio, que acontecerá nesta quarta-feira. A decisão foi tomada após uma avaliação médica e o comunicado não diz se ela disputará as finais por aparelhos.

"Após uma avaliação médica adicional, Simone Biles retirou-se da competição individual geral final. Apoiamos de todo o coração a decisão de Simone e aplaudimos sua bravura em priorizar seu bem-estar. Sua coragem mostra, mais uma vez, por que ela é um modelo para tantos", disse a Federação Americana de ginástica.

Na última terça-feira, Biles abandonou a disputa por equipes após cometer um grave erro no salto. Ela foi substituída nos outros aparelhos.

"Assim que eu piso no tablado, sou só eu e a minha cabeça, lidando com demônios. Tenho que fazer o que é certo para mim e me concentrar na minha saúde mental e não prejudicar minha saúde e meu bem-estar. Há vida além da ginástica", disse a americana na ocasião.

Com a lenda da ginástica fora da disputa, a brasileira Rebeca Andrade passa a ser a favorita ao ouro. Nas eliminatórias, ela teve a segunda melhor nota, atrás apenas de Simone Biles.