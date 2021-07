Apresentador Neto - Foto: Reprodução/Instagram

Rio - Após o Gabriel Medina ser derrotado no surf pelos Jogos Olímpicos, o ex-jogador e apresentador do "Os Donos da Bola", Neto, saiu em defesa do atleta que sofreu diversas críticas nas redes sociais, além de parabenizar o medalhista ítalo Ferreira que recebeu o ouro pelo surfe.

"Para de encher o saco do Medina. Ele é bicampeão do mundo. Vocês, oportunistas, que estão andando no surfe - porque ninguém falava p** nenhuma de surfe -, o Medina é um monstro, bicampeão do mundo! E parabéns ao Ítalo Ferreira pela medalha de ouro", disse Neto.

"Agora, vocês, oportunistas, que estão 'metendo o pau' no menino porque quis levar a esposa, esquece isso! O Medina é bicampeão do mundo. Cambada de oportunista de falar mal do menino! O Medina é ídolo!", disse o apresentador em relação às críticas que o atleta vem sofrendo por ter insistindo em levar a mulher, Yasmin Brunet, para Tóquio", completou.