Simone Biles fez sua estreia nas Olimpíadas de TóquioAFP

Publicado 27/07/2021 15:17 | Atualizado 27/07/2021 15:19

citou 'saúde mental' como motivo para o declínio nas provas da ginástica artística, nesta terça-feira. Rio - Após desistir de competir e mesmo assim ganhar a prata em prova de grupo, a atleta americana Simone Bilesnas provas da ginástica artística, nesta terça-feira. A ginasta se saiu mal na prova do salto sobre a mesa e preferiu não participar dos demais aparelhos da prova.

"Preciso me concentrar no meu bem-estar, há vida além da ginástica. Infelizmente aconteceu nesse palco. Esses Jogos Olímpicos têm sido muito estressantes. Uma longa semana, um longo ciclo olímpico e um longo ano. Eu acho que estamos todos muito estressados. Nós deveríamos estar nos divertindo e esse não é o caso", disse a ginasta.

Antes disso, especulava-se que Simone pudesse ter tido alguma lesão ou mal estar. A hipótese, contudo, foi descartada pela própria atleta em entrevista. "Eu senti que seria melhor que eu me afastasse. Eu não queria arriscar uma medalha do time, porque elas trabalharam duro demais para eu estragar tudo", justificou a atleta norte-americana.

Em tom de desabafo, Biles contou como se sentiu durante a preparação para as provas da ginástica artística. Ela revela que passou por momentos de ansiedade e que chegou a ficar tremendo no dia anterior a final por equipe. "Eu nunca me senti assim antes. Quando eu cheguei aqui eu pensei: a mentalidade não veio", lamentou.

Os Estados Unidos eram os atuais medalhistas de ouro nas finais por equipes das Olímpiadas do Rio, em 2016. Nesta edição, a equipe vencedora foi a do Comitê Olímpico Russo.