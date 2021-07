Slovenia's Luka Doncic and Argentina's Patricio Garino (top) fight for a rebound during the men's preliminary round group C basketball match between Argentina and Slovenia of the Tokyo 2020 Olympic Games at the Saitama Super Arena in Saitama on July 26, 2021. (Photo by Aris MESSINIS / POOL / AFP) - AFP

Slovenia's Luka Doncic and Argentina's Patricio Garino (top) fight for a rebound during the men's preliminary round group C basketball match between Argentina and Slovenia of the Tokyo 2020 Olympic Games at the Saitama Super Arena in Saitama on July 26, 2021. (Photo by Aris MESSINIS / POOL / AFP)AFP

Publicado 27/07/2021 14:59

Tóquio - Luka Doncic, astro do Dallas Mavericks, da NBA e estrela da seleção de basquete da Eslovênia, teve imagens vazadas em que aparece em uma festa clandestina dentro da Vila Olímpica. O flagra se deu através das redes sociais da atleta de basquete Cristina Ouviña. As informações são do jornal espanhol "Mundo Desportivo".

Segundo o periódico, Doncic estava comemorando a vitória na estreia, quando ele marcou 48 pontos. O jogador aparece nas imagens bebendo vodca e jogando pôquer, ele estava sem camisa e ao lado dos companheiros de time. As imagens foram apagadas por Ouviña assim que começaram a repercutir negativamente.

Publicidade