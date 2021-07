Raphael Varane - AFP

Raphael VaraneAFP

Publicado 27/07/2021 14:55

Manchester (ING) - A última segunda-feira (26) marcou mais um grande dia da janela de transferências do futebol europeu. Com o mercado da bola agitado, foi a vez do Manchester United acertar com um grande nome para a próxima temporada. De acordo com a "ESPN", os Red Devils chegaram a um acordo com o Real Madrid pela contratação do zagueiro francês Varane, de 28 anos.

Ainda de acordo com a emissora, a negociação foi sacramentada em 41 milhões de euros (R$ 250,51 milhões), podendo ainda render 8,2 milhões de euros (R$ 50,10 milhões) em bônus ao clube espanhol caso algumas metas estipuladas em contrato sejam cumpridas. Varane depende agora dos exames médicos passa se apresentar ao clube inglês.

Publicidade

O zagueiro de 28 anos, que também veste a camisa da Seleção Francesa, deve assinar por quatro temporadas com o United, tendo a opção de ampliar o vínculo por mais um ano.

Varane deixa a Espanha após realizar 360 jogos em 10 anos de Real Madrid. Pelos merengues, o jogador conquistou quatro edições da Champions League e três de "La Liga", além de outras copas disputadas. Pela seleção da França, conquistou a Copa do Mundo de 2018.