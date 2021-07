Arthur Zanetti - Ricardo Bufolin/CBG

Publicado 27/07/2021 13:53

Rio - Após a conquista do primeiro ouro e mais um bronze, o Brasil tem mais boas possibilidades de medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio neste quinto dia de competições. Duas possibilidades são consideradas maiores. Com o segundo tempo na final dos 200m borboleta, Léo de Deus pode conquistar mais uma medalha na natação. Além disso, Arthur Zanetti, atual vice-campeão olímpico, e campeão em 2012, vai tentar a sua terceira medalha olímpica na final do individual geral.Além disso, atletas brasileiros competem no judô, tênis de mesa, vela, vôlei, futebol, badminton, canoagem, tiro com arco, boxe, tênis, futebol e handebol

NOITE DE TERÇA-FEIRA (DIA 27/07)

22h30 - Badminton - Feminino - Fabiana Silva enfrenta a norte-americana Beiwen Zhang

22h50 - Natação - 200m borboleta - Masculino - Com a presença de Léo de Deus

23h00 - Judô - Masculino - Até 90k - Com a presença de Rafael Macedo

23h00 - Vôlei de praia - Feminino - Ana Patrícia e Rebecca enfrentam dupla austríaca Graudina e Kravcenoka

23h50 - Judô - Feminino - Até 70k - Com a presença de Maria Portela

MADRUGADA DE QUARTA (DIA 28/07)

00h05 - Vela - Masculino - Com a presença de Henrique Haddad e Bruno Benthlem

00h05 - Vela - Finn - Masculino - Com a presença de Jorge Zarif

00h05 - Vela - 49er - Masculino - Com a presença de Marco Grael/Gabriel Borges

00h15 - Vela - RS:X- Feminino - Com a presença de Patrícia Freitas

00h26 - Natação - 4 x 200m livre - Masculino - Final - Com a presença de Fernando Scheffer, Breno Correia, Murilo Sartori e Luiz Altamir

00h50 - Canoagem Slalom - C1 - Feminino - Com a presença de Ana Sátila

01h15 - Tiro com Arco - Masculino - Marcus Vinicius D'Almeida enfrenta o britânico Patrick Huston

01h50 - Canoagem Slalom - Masculino - K1 - Com a presença de Pepê Gonçalves

02h00 - Boxe - Oitavas de final - Meio Pesado Masculino - Keno Marley enfrenta o chinês Chen Daxiang

02h35 - Vela - Nacra 17 - Misto - Com a presença de Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino

02h50 - Vela - 49er FX - Feminino - Com a presença de Martine Grael e Kahena Kunze

02h50 - Vela - 470 - Feminino - Com a presença de Fernanda Oliveira e Ana Barbachan

03h40 - Tênis - Duplas - Feminino - Luisa Stefani e Laura Pigossi enfrentam norte-americanas Mattek-Sands e Pegula

05h00 - Futebol - Masculino - Brasil e Arábia Saudita

MANHÃ DE QUARTA-FEIRA (DIA 27/07)

06h00 - Tênis - Misto - Luisa Stefani e Marcelo Melo enfrentam os sérvios Stojanovic e Djokovic

07h02 - Natação - 100m livre Feminino - Com a participação de Larissa Oliveira

08h30 - Natação - 4x200m livre Feminino - Com as participações de Larissa Oliveira, Nathalia Almeida, Aline Rodrigues e Gabrielle Roncatto

09h00 - Tênis de Mesa - Quartas de final - Masculino - Hugo Calderano enfrenta o alemão Dimitrij Ovtcharov

09h45 - Vôlei de Quadra - Masculino - Brasil enfrenta atletas da Rússia

