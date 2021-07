Gabriel Medina - Foto: Divulgação/AFP

Rio - Questionada por especialistas e torcedores do Brasil, a eliminação de Gabriel Medina na modalidade surfe para os Jogos Olímpicos, repercutiu para o diretor técnico da Associação Internacional de Surfe, Erik Krammer, comentou em entrevista ao portal "O Globo", sobre a pontuação do atleta brasileiro e não enxergou nenhuma irregularidade.

"Eu acho que o resultado está certo. Mas não posso falar que Medina está errado porque ele tem outra opinião. E muitos brasileiros e outros no mundo podem achar que o Medina ganhou. Haverá outros que pensam que não. As opiniões são diferentes mesmo. Isso pode acontecer. O juízes vão analisar a apresentação e podem ter opiniões diferentes. Eu, como diretor técnico, respeito. Todos olham as ondas, dão suas opiniões e se têm dúvidas podem ver o replay. Mudam a nota ou não. Mas, no final, a nota é a do juiz. E isso é muito importante", disse Erik Krammer.

"Você pode colocar os cinco melhores juízes do mundo juntos e vão ter opiniões diferentes. Às vezes serão iguais. Isso é a beleza do nosso esporte e entendo que também é a complexidade do nosso esporte", completou Erik Krammer.

Após a eliminação de Medina, o japonês Kanoa Igarashi foi para a final e perdeu para o atleta Ítalo Ferreira, que conquistou a primeira medalha de ouro do país nesta edição dos Jogos Olímpicos.