Glenda Kozlowski - Foto: Reprodução/Rádio BandNews

Publicado 27/07/2021 16:21

Rio - A apresentadora Glenda Kozlowski, da Band, se emocionou com o ouro conquistado pelo atleta ítalo Ferreira no surf e aproveitou para invadir a comemoração e "tomar" a medalha do surfista, durante uma transmissão da "Rádio BandNews FM". Tetracampeã mundial de bodyboarding, Glenda chorou ao relembrar da trajetória difícil do surfe no Brasil.

"É muito bonito estar vivendo esse momento aqui. Eu fico até emocionada porque o surfe, lá atrás, era muita roubada. A gente viajava sem dinheiro, na cara e na coragem. A gente não, os surfistas que disputavam o circuito mundial", disse Glenda para a 'Rádio BandNews'.

"Estou fazendo uma homenagem ao Teco Padaratz, Rico de Souza, todos os surfistas da década de 70, 80, que eram marginalizados. Tá aí, o sonho daqueles doidões virou uma medalha de ouro olímpica ", completou a apresentadora.

Além disso, Glenda conseguiu segurar a medalha de ouro de Ítalo Ferreira, a primeira do Brasil nesta Olimpíada, que em seguida não se conteve e pediu a conquista de volta com bom humor.