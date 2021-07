Martyna Trajdos, de branco, em ação nos Jogos Olímpicos - Harry How/Getty Images

Publicado 27/07/2021 16:04

Tóquio - Uma imagem "viralizou" na internet durante as disputas do Judô nos Jogos Olímpicos. Na luta da categoria feminina até 63 kg, Martyna Trajdos, da Alemanha, recebeu dois tapas no rosto do técnico Claudiu Pusa antes de entrar subir no tatame contra a húngara Szofi Ozbas.

Mesmo com a derrota para a judoca da Hungria, a alemã explicou o "ritual" entre ela e o treinador horas depois nas redes sociais. Segundo Martyna, a cena é natural.

"Não se preocupem, pessoal! Esse é o ritual que escolho antes das lutas! Meu treinador está apenas fazendo o que eu quero para me animar!", disse a judoca nos stories da sua conta no Instagram.

O ouro da categoria ficou com a francesa Clarisse Agbegnenou, que venceu Tina Trstenjak, da Eslovênia, na grande final. Catherine Beauchemin-Pinard, do Canadá, e Maria Centracchio, da Itália, ficaram com as medalhas de bronze.