Gabriel Medina não conseguiu medalha nas Olimpíadas de TóquioAFP

Publicado 27/07/2021 03:03 | Atualizado 27/07/2021 03:22

Japão - Gabriel Medina viveu um dia para esquecer nesta terça-feira. Após perder a semifinal nas Olimpíadas de Tóquio, o surfista sofreu sua segunda derrota na noite na disputa pelo bronze com o australiano Owen Wright, pelo placar de 11.97 a 11.77.

A bateria foi disputada e começou com o australiano pegando uma onda de 6.50. Medina respondeu com um 5.43, seguido de um 3.07. O brasileiro buscou um 3.18 para virar, mas não conseguiu buscar uma onda. A 12 minutos do fim, ele encaixou uma onda e recebeu um 5.43.

Pouco depois, Wright conseguiu um 5.47 e voltou à frente. Com a disputa acirrada, os dois passaram a se arriscar mais. O australiano buscou um 5.47, enquanto Medina, ainda sem conseguir a virada, fez 5.77. A seis minutos do fim, o brasileiro conseguiu um aéreo, mas obteve a frustrante nota de 6.00, sem conseguir buscar mais nada.

Na semifinal, Medina já havia sido derrotado pelo japonês Kanoa Igarashi, mas houve revolta com a nota dos jurados. O adversário do brasileiro recebeu uma nota alta para um aéreo na reta final da bateria, muito acima da que Medina recebeu pela mesma manobra pouco antes.