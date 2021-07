Ítalo Ferreira é ouro no surfe nas Olimpíadas de Tóquio - Jonne Roriz/COB

Ítalo Ferreira é ouro no surfe nas Olimpíadas de Tóquio Jonne Roriz/COB

Publicado 27/07/2021 04:23 | Atualizado 27/07/2021 12:03

Japão - Após quatro dias de competição, enfim, saiu a primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Na madrugada desta terça-feira, Ítalo Ferreira conquistou o lugar mais alto do pódio no surfe ao superar o japonês Kanoa Igarashi por 15.14 a 6.60. Ele também entrou para a história como o primeiro campeão olímpico do esporte, que estreou nos Jogos nesta edição.

Publicidade

Ítalo Ferreira conquistou primeiro ouro do Brasil no surfe AFP Apesar de ter quebrado sua prancha, Ítalo conseguiu sair na frente do japonês com o placar de 1.70 a 0.67. No entanto, Kanoa conquista um 3.83 em seguida e virou líder. Na sequência, Ítalo entrou de frontside, conectando uma sequência ótima de manobras, e ganhou um 7.00 para assumir a liderança.

O brasileiro não demorou a conseguir mais duas boas ondas, abrindo boa vantagem no placar para 14.77 a 6.60. Com o adversário pressionado e precisando de duas ondas, Ítalo administrou sua prioridade. Mais tarde, Ítalo entrou de backside e ampliou sua nota para 15.14, deixando o adversário sem forças para reagir.

Publicidade

A medalha conquistada por Ítalo é a quinta do Brasil nesta edição das Olimpíadas e a primeira dourada. Antes, o país já havia levado duas pratas no skate, com Rayssa Leal e Kelvin Hoefler, e dois bronzes, um no judô com Daniel Cargnin e um na natação, com Fernando Scheffer.