Comentarista SouzaFoto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 27/07/2021 14:32

Rio - O ex-jogador e comentarista, Souza, do programa "Os Donos da Bola", da Band, comentou nesta terça-feira (27), sobre o episódio onde foi vítima de racismo e xenofobia no último domingo após o duelo entre Flamengo e São Paulo, no Maracanã.

"Só dizer para essa pessoa que eu tenho muito orgulho da minha cor, tenho muito orgulho de ser nordestino. Dizer para ele que profissão não determina o caráter de ninguém, ele me chamou de vendedor de rede. Mas, de novo, sou um cara muito feliz, para cima, já estou vacinado. Só expus para dar voz a quem não pode falar".

Nesta segunda, o comentarista já tinha denunciado à polícia, além de comentar sobre o caso em sua rede social. "Olha a que ponto nós chegamos. Infelizmente as redes sociais são isso. Eu desejo a você, meu irmão, toda sorte do mundo", disse o comentarista do "Os Donos da Bola".