Aline Pereira participou de competição de fisiculturismo em Manaus há dez diasReprodução do Instagram

Publicado 27/07/2021 13:06 | Atualizado 27/07/2021 13:10

Rio - Uma fisiculturista de Manaus morreu, na madrugada desta segunda-feira, de complicações em decorrência da covid-19. De acordo com relato familiares nas redes sociais, Aline Pereira Cardoso Albuquerque ficou internada durante três meses por conta do vírus, recebeu alta, mas voltou a ter problemas no coração agravados no período em que esteve no hospital.

O drama vivido pela fisiculturista começou em janeiro, quando ela começou a apresentar sintomas de covid-19 e acabou sendo internada no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, no Coroado, em Manaus. No local, Aline ficou durante três meses e passou por diversas complicações, onde teve, inclusive, que ser levada para sala de Unidade de Terapia Itensiva (UTI).

A fisiculturista chegou a relatar as complicações que teve em uma postagem feita no Instagram. "Mesmo com problema no coração conseguimos contornar e tratar. Há 3 meses tive insuficiência no miocárdio. Coração hipertrofiado. Átrio prejudicado. Ventrículo esquerdo também. 30% do pulmão também comprometido. Os rins quase teve que fazer hemodiálise", escreveu em uma publicação.

Ela recebeu alta no fim de março, chegou a participar de uma competição de fisiculturismo, o "Fisiculturismo e Fitness", em Manaus, no último dia 17 deste mês.



O namorado de Aline, que também era seu treinador, lamentou a morte da companheira nas redes sociais. "Te amarei por toda vida minha vida! Não tenho palavras para dizer a dor que estou sentindo. 5 anos juntos com tantos altos e baixos. Você se foi e levou minha metade mais bonita. Não consigo fazer um post ainda … estou sem chão só tenho meu pai em Manaus e você amor não to (sic) acreditando que se foi", compartilhou.