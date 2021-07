Fotos! Musa do Santos faz ensaio incentivando a leitura e dispara: 'Não sou pedaço de carne'

Rio - Camila Rodrigues, a atual musa do Santos, posou sensual e mostrou que é muito mais que apenas beleza. Com muita transparência e um óculos de grau, a beldade mostrou que além de bonita e gostosa, também tem um lado intelectual.

"Amo ler e acho importante uma musa ter conteúdo. Somos muito mais que apenas beleza, não sou só um pedaço de carne para ser admirado", disparou.

Camila também falou sobre a influência que as musas tem na sociedade e o papel de incentivar as pessoas de uma maneira positiva: "Acho que temos que dar o exemplo. Claro que a sensualidade sempre vai fazer parte de uma musa, mas temos um papel importante, de incentivar outras áreas e atividades, como a leitura, que é muito importante para o desenvolvimento pessoal."

Sobre a preparação para a final do Musa do Brasileirão, que acontece em novembro, a musa do Santos está tranquila. "Minha preparação segue a mesma da primeira fase. Cuidado com o corpo, academia e dieta. Vou chegar preparada para a disputa do título".

