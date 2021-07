Brasil venceu Zâmbia - AFP

Publicado 27/07/2021 10:43

Japão - A seleção brasileira feminina voltou a vencer nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Contra a Zâmbia, nesta terça-feira, a equipe comandada por Pia fez o suficiente para derrotar as africanas por 1 a 0 e garantir a classificação para as quartas de final da Olimpíada.

O placar magro fez o Brasil fugir dos Estados Unidos. Com a goleada da Holanda sobre a China, a Seleção terá o Canadá pela frente. As europeias terminaram o grupo em primeiro lugar, enquanto as brasileiras ficaram na segunda colocação.

O Brasil terminou a primeira fase com sete pontos, mesma pontuação da Holanda. Porém, o fato das holandesas terem goleado tanto a China, quando a Zâmbia, colocou os Estados Unidos no caminho delas nas quartas de final.