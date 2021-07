Hugo Calderano - AFP

Publicado 27/07/2021 09:57

Japão - O Hugo Calderano fez história em nesta terça-feira em Tóquio. Nas oitavas de final, ele levou a melhor contra o Woojin Jang, nascido na Coreia do Sul, venceu por 4 sets a 3 e se tornou o primeiro mesa-tenista brasileiro a se classificar para as quartas de final dos Jogos Olímpicos.

O adversário de Calderano é um dos grandes jogadores de tênis de mesa. Atual número 12 do mundo, o sul-coreano tinha histórico favorável contra o brasileiro antes da partida. Eram em sete confrontos na história, com quatro vitórias para o asiático e três para o mesa-tenista do Brasil. Agora os dois estão empatados.



Hugo Calderano, de 25 anos, é a principal aposta para o país nos Jogos Olímpicos. Ele é número 7 do mundo e estreou com vitória sobre o esloveno Bojan Tokic por 4 sets a 1