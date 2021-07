Jorge Perlingeiro - Divulgação

Rio - Jorge Perlingeiro está de volta à TV. Nesta quinta-feira (22), às 22h, o veterano apresentador estreia o 'Samba de Primeira Retrô', na TV Max. A atração vai exibir uma retrospectiva com algumas das melhores apresentações musicais do programa, que está completando 50 anos no ar.

"Estou muito feliz de poder voltar com o 'Samba de Primeira' em versão retrô. Será uma chance de poder relembrar momentos importantes da minha carreira, além de homenagear grandes personalidades da nossa cultura, principalmente da música. Muitos talentos que hoje estão fazendo sucesso por aí começaram no meu programa. Pessoas mais jovens também vão poder conhecer um pouco do meu trabalho", comemora Perlingeiro, de 76 anos, dono do famoso bordão "Só se for agora".

Filho do apresentador Aérton Perlingeiro (1921-1992), que comandava o célebre 'Almoço com as Estrelas, recebendo estrelas da TV e da música na extinta TV Tupi do Rio, Jorge conta que possui um baú de preciosidades, incluindo trechos de suas passagens com o 'Samba de Primeira' por Tupi, Band e CNT. O programa foi transmitido, ainda, pelas rádios Capital, Tamoio, Globo e Mania.

"Tenho muita coisa boa guardada. São mais de 400 horas de gravações armazenadas, tendo até imagens em preto e branco da época da Tupi. Fiz questão de recuperar e digitalizar tudo. Parece até que foi ontem que comecei, mas já são 50 anos de televisão. Pude ter contato com muita gente boa nesses anos todos. Infelizmente, muitos já não estão mais aqui entre nós", relembra.

O apresentador não revela todos os nomes que estarão na estreia, mas adianta que fará uma homenagem a Roberto Carlos. Em 2011, o Rei foi o grande destaque da festa do Troféu Samba de Primeira, premiação que Perlingeiro realizou anualmente durante três décadas, homenageando personalidades da música, da TV e do teatro. Naquela ocasião, Roberto, que é totalmente avesso a eventos sociais fora de sua agenda de shows, aceitou o convite e se esbaldou no Vivo Rio. O público, que não sabia que o Rei estaria presente, foi ao delírio quando o artista apareceu no palco, pouco depois da meia-noite. Depois de ser homenageado, ele fez questão de ficar na plateia assistindo ao restante dos shows e só foi embora quando o evento acabou, às 2h20 da madrugada.

Perlingeiro revela que o encontro com o Rei foi o momento mais importante de sua carreira. "Ninguém acreditava que ele iria. Pedimos autorização à direção da Globo, que liberou. E eu agradeço muito por isso até hoje. Ele sempre foi muito amigo do meu pai, por isso aceitou o meu convite. Quando o Roberto apareceu no palco foi uma ovação que poucas vezes vi. Depois de cantar, ele desceu e ficou sentadinho vendo os outros artistas. Naquele momento a minha festa acabou, porque todo mundo só ficava olhando para o Rei e ninguém me dava bola no palco. Foi uma noite para entrar para história",

recorda o apresentador.

Outro grande nome da MPB que ganhará tributo será Emílio Santiago, que faleceu em 2013. "Tenho muita saudade do Emílio. Ele foi e sempre será um dos maiores cantores brasileiros de todos os tempos.

Adorava ir ao meu programa", exalta Perlingeiro. Beth Carvalho, Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, Martinho da Vila, Alcione, Nana Caymmi, Leny Andrade e Golden Boys estão entre os próximos homenageados. Semanal, o 'Samba de Primeira Retrô' será reprisado aos sábados, às 21h, pela TV Max (canal 25 na TV aberta e 525 na NET/Claro TV).

Consagrado também como locutor oficial da apuração do Carnaval carioca, Perlingeiro, há quatro meses, passou a dividir seu tempo encarando outro desafio: presidir a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), entidade que organiza o desfile das escolas do Grupo Especial.

"O telefone não para, é algo impressionante. Mas sempre digo que estou presidente. Nunca foi a minha praia exercer uma função desse tipo, apesar de ser um dos fundadores da Liga, mas estou me empenhando ao máximo. Já conseguimos avançar bastante. Passamos um período muito difícil por causa da pandemia e por não ter tido desfile em 2021, mas estamos muito confiantes para 2022. Se Deus quiser, faremos o maior Carnaval de todos os tempos. Está todo mundo querendo ouvir novamente o 'Dez, nota dez'", diz Perlingeiro, citando outra de suas grandes marcas.